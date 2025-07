Infanta Sofia resta senza stipendio nessun assegno dalla Corona dopo la maggiore età

Ormai maggiorenne, l'Infanta Sofia ha iniziato a svolgere alcune funzioni legate alla famiglia reale spagnola. Ma per ora non percepirà nessun compenso per il suo impegno, contrariamente a quanto accade in altre dinastie europee. A stabilirlo i suoi genitori, Felipe e Letizia, da sempre molto rigidi quando si tratta dell'educazione delle loro due figlie. Nessun compenso per l'Infanta Sofia. Come riporta Lecturas, la Corona spagnola ha stabilito il budget per l'anno fiscale 2025: 8.431.150 euro, con un aumento del 3% rispetto all'anno scorso, che è stato distribuito tra i membri attivi dell'istituzione.

