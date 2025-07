Uccise per cuffiettecondanna a 27 anni

Una tragica vicenda che scuote la nostra società: Daniele Rezza, condannato a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, commesso per un paio di cuffiette wireless da 14 euro. La decisione della Corte di Assise di Milano evidenzia la gravità del gesto e il contesto di aggravanti che hanno pesato nel giudizio. Un episodio che ci invita a riflettere sulle conseguenze di azioni impulsive e futili, e sull’importanza di prevenire tali tragedie.

17.48 Daniele Rezza, il giovane che lo scorso mese di ottobre a Rozzano aveva ucciso con una coltellata il 31enne Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffiette wireless da 14 euro, è stato condannato a 27 anni di reclusione. Lo ha deciso la Corte di Assise di Milano. La Procura aveva chiesto una condanna a 20 anni. All'epoca dell'omicidio Rezza aveva 19 anni. La Corte ha riconosciuto le aggravanti della minorata difesa e dei futili motivi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

