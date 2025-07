Ondata di caldo oggi 18 città da bollino rosso Attesa firma protocollo lavoratori LIVE

Oggi, con l’ondata di caldo che colpisce 18 città italiane, si intensifica la preoccupazione per la sicurezza sul lavoro. L’anticiclone africano porta temperature elevatissime, mentre alcune zone affrontano anche forti piogge. In risposta, il governo firma un protocollo tra ministero, imprese e sindacati, adottando misure straordinarie come CIG, indumenti speciali e orari adattati. L’allarme caldo si estende anche in Europa, richiedendo attenzione e azioni tempestive.

L'ondata di calore, provocata dall'anticiclone africano, in alcune zone è accompagnata da forti piogge. In programma la firma del protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi sul lavoro con il termometro rovente: previsti cig, indumenti e orari specifici. Allarme caldo anche in Europa.

Cina: adotta diverse misure in risposta a ondata di caldo torrido - La Cina fronteggia un’onda di caldo torrido che sta colpendo il nord del paese, con autorità impegnate a garantire l’approvvigionamento idrico e la sicurezza alimentare.

