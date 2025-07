Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 17 | 25

Benvenuti a tutti gli automobilisti della regione Lazio! Vi presentiamo l’aggiornamento sulla viabilità del 2 luglio 2025 alle ore 17:25, direttamente dall’Astral Infomobilità. La situazione sul Grande Raccordo Anulare registra code e rallentamenti lungo vari tratti, rendendo fondamentale pianificare con attenzione i vostri spostamenti. Restate con noi per le ultime notizie e consigli su come affrontare al meglio il traffico in tempo reale, perché la vostra sicurezza e puntualità sono la nostra priorità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Flaminia è più avanti tra le uscite Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano rallentamenti altezza Portonaccio dire tangenziale est mentre in senso contrario si rallenta tra Togliatti e il grande raccordo anulare sulla statale Pontina un veicolo in panne rallenta il traffico tra via di Pratica e Pomezia Nord direzione Latina infine lunghe code tra Castel di Guido e Malagrotta direzione Roma da Claudio braccia ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 17:25

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

