Quanto dura durata il Palio di Siena del 2 luglio 2025 | orari e info

Il Palio di Siena del 2 luglio 2025, uno degli eventi più emozionanti e attesi dell’anno, si svolge in un intenso arco di quattro giorni, dal 29 giugno al 2 luglio. Durante questa tradizionale manifestazione, le Contrade si sfidano in un’atmosfera unica di passione e tradizione. Scopri orari, dettagli e curiosità per vivere appieno questa straordinaria celebrazione che incanta italiani e visitatori da tutto il mondo.

. Quanto dura (durata) il Palio di Siena del 2 luglio 2025 in programma oggi? Il Palio dura, nel suo complesso, quattro giorni: dalla mattina del 29 giugno al 2 luglio per il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano; dal 13 al 16 agosto per quello dedicato alla Madonna dell’Assunta. Nel corso dei quattro giorni viene assegnato un cavallo a ciascuna delle Contrade partecipanti (la Tratta), vengono effettuate 6 prove, tre la mattina alle 9 e tre la sera alle 19.45 (19.30 per agosto) e poi “si va in scena” con la sfilata e la Carriera, la corsa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quanto dura (durata) il Palio di Siena del 2 luglio 2025: orari e info

