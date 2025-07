Allegato G ATA 24 mesi | chi deve compilarlo e come funziona la scelta delle scuole

Se sei un professionista ATA inserito nella prima fascia della graduatoria permanente, conoscere le modalità di compilazione dell’Allegato G è essenziale per garantirti le migliori opportunità lavorative. Questo documento, infatti, permette di indicare le sedi scolastiche presso cui desideri essere disponibile, influenzando direttamente le assegnazioni di incarichi e supplenze. Scopriamo insieme chi deve compilarlo, come funziona la scelta delle scuole e quali sono le tempistiche da rispettare per ottimizzare la tua posizione.

Ogni anno, il personale ATA inserito nella graduatoria permanente (prima fascia) è chiamato a compilare l’allegato G, un passaggio fondamentale per la scelta delle sedi scolastiche presso cui rendersi disponibili per incarichi e supplenze. Questa procedura è distinta da quella prevista per la terza fascia e presenta regole specifiche, tempistiche e requisiti ben definiti. Di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: allegato - scelta - mesi - deve

Graduatorie ATA 24 mesi, domande chiuse. Prossimamente allegato G per la scelta delle scuole - Sono state chiuse alle 14 del 19 maggio le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 2025/26. Prossimamente sarà disponibile l'allegato G per la scelta delle scuole.

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: qual è il criterio per la scelta delle scuole. Cosa succede se non si compila. RISPOSTE AI QUESITI Vai su X

? SCUOLA, PERSONALE ATA CONCORSO 24 MESI Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato la nota 141435 del 20 giugno 2025 con la quale ha informato gli Uffici Scolastici Regionali che l’istanza per la scelta delle sedi scolastiche - Allegato G Vai su Facebook

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: qual è il criterio per la scelta delle scuole. Cosa succede se non si compila. RISPOSTE AI QUESITI; Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: deve compilarlo anche chi ha scelto le scuole in terza fascia? RISPOSTE AI QUESITI; PERSONALE ATA INCLUSO GRADUATORIA PERMANENTE 24 MESI: SCELTA SEDI - ALLEGATO G.

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: dal 23 giugno all’11 luglio la scelta delle sedi per le supplenze. NOTA - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le tempistiche per la scelta delle sedi da parte degli aspiranti personale ATA inseriti nelle graduatorie 24 mesi. Si legge su orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: qual è il criterio per la scelta delle scuole. RISPOSTE AI QUESITI - Allegato G, scelta scuole graduatorie ATA di prima fascia, disponibile fino all'11 luglio. Lo riporta orizzontescuola.it