Blackout estivi perché avvengono e come proteggere i dispositivi

Negli ultimi giorni, blackout estivi hanno colpito diverse città italiane, lasciando senza energia interi quartieri e creando notevoli disagi. Firenze, Bergamo e l’hinterland milanese sono solo alcuni esempi di un fenomeno che si ripete con crescente frequenza. Ma perché queste interruzioni improvvise avvengono e come possiamo proteggere i nostri dispositivi? Scopriamolo insieme per prevenire futuri inconvenienti e garantire la sicurezza delle nostre abitazioni e uffici.

Negli ultimi giorni si sono verificati blackout improvvisi in diverse città italiane, in particolare tra Lombardia e Toscana. A Firenze intere vie del centro storico sono rimaste senza corrente, così come è accaduto a Bergamo e in varie zone dell’hinterland milanese. Uffici, abitazioni, negozi e semafori spenti: i disagi non sono mancati, così come le persone bloccate negli ascensori. Non è una novità, da anni le aree urbane del Belpaese, appena inizia l’ estate, si dimostrano impreparate a fare fronte alla maggiore richiesta di corrente elettrica. Ma quali sono i motivi? E, cosa più importante, come fare per mettere al riparo la tecnologia dai blackout estivi? Il caldo mette in crisi la rete. 🔗 Leggi su Quifinanza.it