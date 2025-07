Sospetti casi di legionella a Milano | scattano i protocolli precauzionali in via Rizzoli

a attivato un piano di monitoraggio e prevenzione per garantire la sicurezza dei residenti. La tempestiva risposta di MM e del Comune di Milano dimostra l’impegno nel tutelare la salute pubblica, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità sanitarie per chiarire la situazione e adottare eventuali misure aggiuntive. La priorità rimane la tutela della comunità e la pronta risoluzione del problema.

Milano – MM, in accordo con il Comune di Milano, ha svolto nella giornata di oggi i protocolli precauzionali a fronte di alcune segnalazioni giunte nelle scorse ore da parte di alcuni inquilini di possibili casi di legionella in uno stabile di edilizia residenziale pubblica in via Rizzoli. Ad ora, in assenza di comunicazioni da parte delle autorità sanitarie che, come prevede la procedura, si attivano in tali occasioni, è stata precauzionalmente sospesa la fornitura di acqua calda e sono stati effettuati i prelievi di acqua per le analisi necessarie ad avere un riscontro chiaro e certo. I risultati saranno noti nelle prossime 48 ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it