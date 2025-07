Colpisce una persona su sei e moltiplica i rischi di morte e di salute per mente corpo e società Ma l’isolamento non è destino | il rapporto dell’Oms propone una mappa per vincere la sfida

In un mondo in cui ogni ora cento vite si spengono a causa della solitudine, questa condizione silenziosa e sottovalutata rappresenta una minaccia globale per la salute pubblica. L'OMS propone una mappa per vincere questa sfida, perché l’isolamento non è il destino: investire nelle relazioni può salvare vite e rafforzare il tessuto sociale. È ora di agire e riscoprire il potere delle connessioni umane.

Mentre il mondo gira con i suoi ritmi frenetici, un male profondo e silenzioso toglie, ogni ora, la vita a cento persone. È la solitudine, una condizione che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è diventata una vera minaccia globale per la salute pubblica. Più subdola di molte patologie e spesso ignorata, la mancanza di legami sociali si insinua, infatti, tra le pieghe della vita quotidiana, con effetti intensi sulla mente, sul corpo e anche sull'economia.

