Cesa fratelli uccisi sulla Nola-Villa Literno | ergastolo per Antonio Mangiacapre

Un tragico episodio scuote Cesa: due fratelli, Marco e Claudio Marrandino, perdono la vita in circostanze drammatiche. La giustizia ha fatto il suo corso, condannando Antonio Mangiacapre all’ergastolo con isolamento diurno per l'omicidio pluriomicidio avvenuto a Succivo. Un verdetto che porta finalmente a una parziale chiusura per una comunità sconvolta. La vicenda resta un monito sulla ferocia e sulla necessità di tutela della legalità .

Ergastolo con tre anni di isolamento diurno per Antonio Mangiacapre, ritenuto responsabile dell’omicidio dei fratelli Marco e Claudio Marrandino. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise di Napoli, seconda sezione penale, che ha accolto pienamente la richiesta formulata dal Pubblico Ministero Antonio Vergara. Il duplice omicidio, avvenuto nel giugno 2024 in via Astragata, all’uscita di Succivo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Cesa, fratelli uccisi sulla Nola-Villa Literno: ergastolo per Antonio Mangiacapre

I due fratelli furono uccisi all'uscita dell'asse mediano: il processo per l'unico imputato, Antonio Mangiacapre, è alle battute finali Vai su Facebook

