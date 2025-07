Borsa | Europa su nel finale New York contrastata Milano +0,45%

Le borse europee chiudono in positivo, guidate da Parigi e Milano, mentre Wall Street mostra segnali contrastanti tra il Dow Jones e il Nasdaq. Lo spread tra Btp e Bund si stabilizza a 85,5 punti, riflettendo le attese degli investitori sulla solidità italiana. Con il greggio in ripresa e i mercati internazionali in fermento, l'attenzione si concentra ora sui prossimi sviluppi geopolitici ed economici. La scena è pronta a offrire nuove opportunità e sfide per gli investitori.

Borse europee positive nel finale, con Parigi (+1,05%) in prima linea, seguita da Milano (+0,45%), Madrid (+0,35%), Francoforte (+0,22%) e Londra (-0,1%) in lieve calo. Contrastati i listino Usa, con il Dow Jones (-0,16%) debole e il Nasdaq (+0,82%) più brillante. Si assesta a 85,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 5,9 punti al 3,50% e quello tedesco invariato al 2,65%. Riparte il greggio (Wti +0,64% a 65,9 dollari al barile), rimane invece debole il gas (-0,19% a 33,65 euro al MWh). Si mantiene poco mosso l' oro (-0,04% a 3.342 dollari l'oncia) e sale il dollaro a 0,85 euro e 0,74 sterline circa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa su nel finale, New York contrastata, Milano +0,45%

