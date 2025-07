gb starmer potrebbe scaricare reeves sterlina e gilt a picco

La sterlina inglese sta vivendo uno dei momenti più turbolenti, con un calo dell’1,12% e i titoli di Stato britannici sotto pressione. La ragione? La mancata conferma di supporto di Keir Starmer alla sua ministra delle Finanze, Rachel Reeves, ha innescato una reazione a catena sui mercati. Ma cosa significa tutto questo per l’economia globale? Scopriamolo insieme e analizzando le possibili ripercussioni futuri.

Milano, 2 lug. (askanews) - Sterlina in forte calo e titoli di Stato del Regno Unito coinvolti da pesanti vendite, con speculari rialzi dei rendimenti, dopo che il premier della Gran Bretagna Keir Starmer non ha voluto esprimere formalmente appoggio per Rachel Reeves, la cancelliera dello Scacchiere, l'equivalente di ministro delle Finanze. Nel pomeriggio, la sterlina è calata dell'1,12% a 1,591 dollari, laddove in precedenza fluttuava appena sotto 1,37. Sui Gilt decennali i tassi sono balzati di 18 punti base al 4,64%. Nel corso di un dibattito parlamentare Starmer, rispondendo a una domanda dell'opposizione, non ha voluto dire se Reeves resterà al suo posto.