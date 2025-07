Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 2 luglio 2025 su Rai 3

Stasera, su Rai 3, tornano le emozioni e il mistero con "Chi l’ha visto?" condotto da Federica Sciarelli. Alle ore 21:20, approfondiremo il drammatico caso di Villa Pamphili, dove la mamma di Anastasia svela nuovi dettagli sulla tragica scoperta. Un racconto toccante che ci avvicina al cuore della vicenda, lasciando spazio a speranze e interrogativi irrisolti...

. Questa sera – mercoledì 2 luglio 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. L’orrore a Villa Pamphili. Parla la mamma di Anastasia, la giovane donna trovata morta nel parco assieme alla figlia di appena un anno. “Mia figlia mi disse che lo zainetto con i suoi documenti era caduto in mare nel viaggio da Malta verso l’Italia, ma a questo punto credo che sia stato lui a farle perdere i documenti. Mia figlia era in balia di quest’uomo, che le aveva tolto anche la sim russa con la quale era partita. 🔗 Leggi su Tpi.it