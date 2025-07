Lang al Napoli arriva l’ultim’ora da Di Marzio | è successo in questi minuti

Il calciomercato del Napoli si infiamma: dopo le acquisizioni di Marianucci e De Bruyne, i partenopei puntano ora su Noa Lang dal PSV. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando senza sosta per portare a termine questa trattativa, desiderosi di rafforzare ulteriormente la squadra di Antonio Conte. La tensione cresce, l’attesa è alta: il futuro azzurro si scrive in queste ore cruciali. Restate sintonizzati, perché presto potremmo assistere a un altro colpo di scena.

In casa Napoli c’è da segnalare una novitĂ importante nella trattativa che porterĂ all’acquisto di Noa Lang dal PSV Dopo gli arrivi del giovane Luca Marianucci e del top-player Kevin De Bruyne, il Napoli vuole chiudere in fretta anche il terzo colpo di questo primo assaggio di calciomercato. Il d.s. Giovanni Manna, infatti, è al lavoro in questi minuti per rinforzare la squadra di mister Antonio Conte con un nuovo calciatore. Da giorni, il nome caldo che orbita attorno ai campioni d’Italia è quello di Noa Lang. In merito alla trattativa per l’esterno olandese, c’è da registrare un importantissimo aggiornamento dell’ultim’ora. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it