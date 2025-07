Palio di Siena 2 luglio 2025 biglietti | quanto costano e dove acquistarli

Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 è un evento imperdibile, tra tradizione e adrenalina. Ma quanto costano i biglietti e dove acquistarli? Scopriamo insieme tutte le opzioni per vivere questa emozionante corsa, dai posti più esclusivi a quelli gratuiti, e preparati a immergerti in una delle manifestazioni più affascinanti d’Italia. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere neanche un istante di questa magia.

Quanto costano i biglietti per assistere al Palio di Siena del 2 luglio 2025? Ve lo diciamo subito: un posto alla mossa può valere anche più di 500 euro. Ma attenzione: la maggior parte dei "posti" è gratuita. Si può infatti assistere alla Carriera dall'interno di Piazza del Campo il cui accesso è gratuito fino ad esaurimento posti (alle 17,45 la chiusura dell'ultimo accesso). Per accedere ai balconi, ai palchi, alle finestre, che sono tutti posti privati, è invece necessario un biglietto. I biglietti del Palio di Siena partono da 260 euro a persona, con i posti migliori che costano decisamente di più.

Tutti gli occhi su Siena, Palio sorvegliato speciale. Superpiano di sicurezza - Tutti gli occhi sono puntati su Siena, dove l’atmosfera del Palio si fa ancora più intensa e coinvolgente.

