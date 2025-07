Wimbledon Zverev choc | Non provo più felicità mi sento solo e vuoto

Il mondo del tennis è in allarme per le condizioni di Alexander Zverev, sconvolto dall’eliminazione a Wimbledon e dalle sue parole struggenti: «Mi sento solo e non provo più felicità». La sua sincerità ha aperto uno spaccato sulla fragilità nascosta dietro il sorriso di un campione. A volte, anche i più forti devono affrontare battaglie silenziose che vanno oltre il campo da gioco, rivelando quanto la salute mentale sia fondamentale tanto quanto quella fisica.

Le condizioni psico-fisiche di Alexander Zverev preoccupano il mondo del tennis. L’atleta è stato eliminato al primo turno di Wimbledon da Arthur Rinderknech. Ma nonostante la sorpresa, sono state le parole del tedesco a diventare la notizia del giorno. Durante la conferenza a fine match, infatti, Zverv ha dichiarato: «Mi sento solo e non provo più felicità ». Il tennista si è aperto ai microfoni dei giornalisti: «A volte mi sento molto solo in campo. Ho dei problemi a livello mentale, è così fin dall’Australian Open. Sto cercando dei modi per uscire da questo vicolo cieco, ma continuo a ricaderci. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon, Zverev choc: «Non provo più felicità, mi sento solo e vuoto»

