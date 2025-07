Manuel Mastrapasqua ucciso per le cuffiette Daniele Rezza condannato a 27 anni

Una vicenda scioccante che ha scosso la comunità di Rozzano si è conclusa con una condanna pesante: Daniele Rezza, per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, dovrà scontare 27 anni di carcere. La tragica morte del 31enne, ucciso per un paio di cuffiette wireless da pochi euro, ha acceso i riflettori su una giustizia che si interroga sui limiti della vendetta e della legalità. Ma la domanda rimane: è questa davvero la pena che merita un gesto così estremo?

Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano lo scorso ottobre per un paio di cuffie wireless da pochi euro. Lo ha deciso la Corte di Assise di Milano. La Procura di Milano aveva chiesto una condanna a vent'anni. «Riteniamo che quella chiesta dal pm non sia giustizia». A dirlo in aula è stata l’avvocata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Manuel Mastrapasqua ucciso per le cuffiette, Daniele Rezza condannato a 27 anni

