Africa Express a Ostia Antica Festival | il progetto multiculturale di Damon Albarn l’8 luglio per la prima volta in Italia e unica data italiana

Preparati a vivere un’esperienza musicale unica: il 8 luglio, per la prima volta in Italia, Africa Express porta a Ostia Antica un festival multiculturale straordinario. Con Damon Albarn e oltre 50 artisti da tutto il mondo, questa sarà un’occasione imperdibile per scoprire sonorità globali e condividere un viaggio musicale senza confini. Non perdere l’unica data italiana di un progetto che promette emozioni intense e contaminazioni culturali uniche!

OSTIA ANTICA FESTIVAL AFRICA EXPRESS MARTEDÌ 8 LUGLIO UNICA DATA ITALIANA Per la prima volta in Italia il progetto musicale fondato da Damon Albarn. 50 artisti provenienti dai 4 continenti presentano il nuovo disco "Africa Express presents. Bahidorá", in uscita l'11 luglio. AFRICA EXPRESS – LA FORMAZIONE A OSTIA ANTICA FESTIVAL Abou Diarra – Alansito Vega – Baba Sissoko – Bootie Brown – Damon Albarn – Django Django – Eme MalaFe – Hak Baker – Imarhan – Joan As Police Woman – Jupiter & Okwess -?K.O.G. – La Bruja de Texcoco -?Los Pream – Luisa Almaguer – M.anifest – Mare Advertencia – Mélissa Hié – Mexican Institute of Sound – Moonchild Sanelly – Onipa – Ophélia Hié? – Otim Alpha – Poté – Seye Adelekan -?Tom Excell?

Africa Express a Ostia Antica Festival - Preparati a un viaggio sonoro senza confini: Africa Express arriva a Ostia Antica, portando con sé 20 anni di alleanze musicali globali.

