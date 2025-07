Foo Fighters | è disponibile in digitale il nuovo brano Today’s Song in radio da venerdì 4 luglio

I Foo Fighters celebrano tre decenni di successi con un nuovo emozionante brano, "Today’s Song", disponibile in digitale da oggi. La band festeggia il traguardo con un pezzo che riflette il loro spirito rivoluzionario, accompagnato da una copertina disegnata da Harper Grohl. Da venerdì 4 luglio, il singolo sarà in radio, pronto a conquistare i fan di sempre e le nuove generazioni. Un inizio promettente per un anniversario memorabile!

FOO FIGHTERS FESTEGGIANO I LORO 30 ANNI DI CARRIERA CON UN NUOVO BRANO DISPONIBILE IN DIGITALE DA ORA “TODAY’S SONG” https:foofighters.lnk.toTodaysSongWE IN RADIO DA VENERDÌ 4 LUGLIO L’artwork di “Today’s Song” è di Harper Grohl “I woke today Screaming for change.” È uscito oggi a sorpresa “Today’s Song”, il nuovo singolo dei FOO FIGHTERS che celebra il 30° anniversario dal loro album di debutto del 1995. Il brano è il primo assaggio di nuova musica dall’acclamato “But Here We Are” del 2023 ed è da oggi disponibile in digitale e da venerdì 4 luglio in radio (LINK). Il singolo suona come un inno, nell’ormai consolidata tradizione dei Foo Fighters. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Foo Fighters: è disponibile in digitale il nuovo brano “Today’s Song”, in radio da venerdì 4 luglio

