Juanlu al Napoli cosa è successo nella trattativa? Il retroscena spazza via ogni dubbio

Juanlu al Napoli: cosa c’è davvero dietro la trattativa? Un retroscena sorprendente spazza via ogni dubbio e svela dettagli inediti su questa operazione che tiene tutti con il fiato sospeso. Nei giorni più intensi del mercato azzurro, il club partenopeo si dimostra determinato e pronto a fare sul serio. La verità emerge, e il motivo di alcune difficoltà si fa finalmente chiaro. È un momento decisivo per il futuro del calciomercato napoletano.

Il nome è sulle tracce di Juanlu, ormai da diverso tempo. Nelle ultime ore, però, è emerso un retroscena chiave sulla trattativa. Sono giorni intensi in casa Napoli. Il club azzurro è attivissimo sul fronte mercato, anche se non tutte le trattative si stanno rivelando "semplici". La società partenopea possiede una grossa disponibilità economica, motivo per il quale spesso le richieste possono essere più alte del previsto. Questo è il caso del Siviglia, il quale non ha ancora trovato l'accordo con il DS Manna per la cessione di Juanlu. Salta il passaggio di Juanlu al Napoli? Le ultimissime. Le ultime notizie di mercato riguardano ancora il Napoli.