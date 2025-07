The Old Guard 2 su Netflix perché non bastano attori bravissimi per salvare questo sequel svogliato

"Old Guard 2 su Netflix prometteva grandi emozioni, ma si perde tra trame sfilacciate e un ritmo fiacco, nonostante la presenza di attori eccezionali come Luca Marinelli, Veronica Ngo, Charlize Theron e Uma Thurman. Una speranza spenta in un sequel che, pur avendo talento sul cast, non riesce a capitalizzare le potenzialità della narrazione. La storia lasciata in sospeso lascia gli spettatori con più domande che risposte, tradendo le aspettative."

Non bastano attori meravigliosi in ruoli secondari come Luca Marinelli e Veronica Ngo per salvare questo sequel svogliato che spreca le potenzialità di Charlize Theron + Uma Thurman e lascia la storia in sospeso. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - The Old Guard 2 su Netflix, perché non bastano attori bravissimi per salvare questo sequel svogliato

In questa notizia si parla di: bastano - attori - salvare - sequel

Nei nuovi film ci eliminano uno a uno. ” Così Mark Hamill, durante una recente intervista a Today, ha espresso il suo disappunto sulle scelte fatte nella trilogia sequel di Star Wars. Più che nostalgia, nelle sue parole c’è una certa amarezza per come sono stati t Vai su Facebook

The Old Guard 2 su Netflix, perché non bastano attori bravissimi per salvare questo sequel svogliato; Com'è Mission Impossible The Final Reckoning? SuperTom non basta. Recensione; Muti, la recensione: Morgan Freeman non basta a salvare un thriller in cui la tensione scarseggia.

Attori e attrici bruscamente spariti dai sequel dei film - MSN - Ogni volta che un film è un successo al botteghino, il passo successivo naturale è realizzare ... Riporta msn.com

Flow - Un mondo da salvare, perché il regista non è interessato ad un sequel - ComingSoon.it - Un mondo da salvare, ma sarebbe interessato ad un ipotetico sequel dopo il successo riscosso finora? Secondo comingsoon.it