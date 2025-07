Ryanair bagaglio a mano gratis? Farà aumentare tariffe e tutti pagherebbero di più

Il mondo dei viaggi è in fermento: Ryanair, nota per le tariffe competitive, annuncia un cambiamento epocale. Nonostante si parli di bagaglio a mano gratuito, il CEO Eddie Wilson svela che le tariffe aumenteranno per tutti, rendendo più costosi anche i piccoli bagagli. Un'anticipazione che fa riflettere sui veri costi dei voli e su come le strategie delle compagnie influenzino il nostro modo di volare. La questione è più attuale che mai: cosa ci aspetta nel prossimo futuro?

«Bagaglio a mano gratis? A Bruxelles si dicono tante cose, ma la verità è una sola. Aumenteranno le tariffe per tutti e quindi anche chi porterà una piccola borsa pagherà più di quanto paga oggi ». Ad affermarlo è il ceo di Ryanair, Eddie Wilson, che ha annunciato a Torino l'arrivo di un terzo aeromobile basato nello scalo, sempre più strategico per la compagnia, e un investimento di 300. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ryanair, bagaglio a mano gratis? "Farà aumentare tariffe e tutti pagherebbero di più"

