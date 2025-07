Orsini ' preoccupano dazi e svalutazione del dollaro'

Le tensioni commerciali e la svalutazione del dollaro stanno sollevando nuove preoccupazioni tra gli industriali italiani. Con un impatto potenziale di circa 20 miliardi di euro e 118 mila posti di lavoro a rischio, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sottolinea l’urgenza di adottare strategie concrete per affrontare queste sfide. Serve ancora una visione chiara e azioni tempestive per tutelare il nostro tessuto produttivo e garantire un futuro stabile.

"Si parla solo di dazi al 10%, ma con la svalutazione del dollaro che vale il 13,5% arriviamo al 23,5%. Un numero che ci preoccupa. Secondo le nostre stime l'impatto per la nostra industria può valere circa 20 miliardi coinvolgendo 118mila occupati". Lo dichiara il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della presentazione del nuovo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese. "Serve ancora negoziare tutti uniti come Europa. Il tema dell'incertezza è sempre un problema perchĂ© vengono meno le spinte sugli investimenti", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net