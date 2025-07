40enne abbandonato ferito in carrello a Ostia | avrebbe subito torture

Una scena di inaudita violenza scuote Ostia: Valerio P., un uomo di 40 anni, è stato brutalmente torturato e abbandonato in un carrello della spesa, con insulti offensivi al collo. Le sue condizioni sono gravissime, con fratture multiple e segni di torture indicibili. La comunità si interroga su quanto accaduto e sulle ragioni di questa orrenda vicenda, che solleva inquietanti domande sulla sicurezza e sulla tolleranza nel quartiere.

L’uomo di 40 anni, di nome Valerio P., trovato ferito in un carrello della spesa a Ostia, con un cartello al collo con su scritto ‘infame’ e ‘stronzo’, oltre a essere stato picchiato sarebbe stato anche torturato. La vittima avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe, dei pollici e di altre ossa in diverse parti del corpo e subito l’asportazione delle unghie. Il quarantenne è stato trovato in via Mario Ruta a Ostia Nuova, vicino a piazza Gasparri, ma le sevizie le avrebbe subite altrove, in un luogo chiuso. Chi indaga, delegato dalla Procura della Repubblica di Roma, non esclude che il pestaggio e la tortura del 40enne, nato in Brasile, siano legati al successivo attentato dinamitardo contro la palestra dell’ex campione di pugilato Gianni Di Napoli, in via delle Azzorre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 40enne abbandonato ferito in carrello a Ostia: avrebbe subito torture

Roma, 40enne ferito e abbandonato in un carrello della spesa a Ostia: avrebbe subito torture - Una scena inquietante si è consumata questa notte a Ostia: un uomo di 40 anni è stato rinvenuto ferito e abbandonato in un carrello della spesa, con segni evidenti di torture e aggressioni.

