Costretti a scegliere tra la fame dei nostri figli e la morte dei pazienti | il racconto di un medico di Gaza

In un contesto di crisi senza precedenti, i medici di Gaza si trovano di fronte a scelte strazianti: salvare i pazienti o nutrire le proprie famiglie. La testimonianza del dottor Mohammed Abu Sabla ci offre uno sguardo toccante sulla quotidianità di chi combatte tra vita e morte, tra dovere e sopravvivenza. Una realtà che mette in discussione i limiti umani e la speranza di un domani migliore. Quanto resisteranno ancora? Continua a leggere.

La testimonianza a Fanpage.it del dottor Mohammed Abu Sabla, dall'ospedale Nasser di Khan Younis: "O ci prendiamo cura dei malati e i nostri figli muoiono di fame, oppure ci preoccupiamo di fornire cibo ai nostri figli e trascuriamo i malati. Sono due scelte dolorose. Medici e infermieri a Gaza lavorano per prendersi cura dei propri figli e dei pazienti. Quanto resisteranno ancora?”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"L'umanità è sotto assedio a Gaza. Se continuiamo a fare queste cose nel 2025 non so cosa potremmo raccontare nostri figli di quello che è successo" dice Angelo Rusconi, medico di MSF. L’ospedale Nasser è sull’orlo della paralisi per gli ordini di sfollame Vai su Facebook

