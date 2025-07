Bonus imprese luglio 2025 per quali incentivi si può presentare domanda

Anche nel luglio 2025, le imprese di ogni dimensione possono usufruire di numerosi bonus e incentivi per potenziare investimenti in immobili, macchinari e innovazione. Dall’incentivo alle transizioni 4.0 e 5.0 ai bandi culturali e cinematografici, le opportunità sono molteplici e in continua evoluzione. Scopri quali sono le agevolazioni ancora disponibili e come presentare la domanda prima che i fondi si esauriscano.

Anche nel mese di luglio 2025 sono numerosi i bonus per i quali le imprese di qualsiasi dimensione possono presentare domanda per agevolare i propri investimenti, anche per immobili e macchinari. È sempre attivo l’incentivo legato alle due transizioni, la 4.0 e la 5.0 mentre, nel settore della cultura e della cinematografia, sono aperti tre bandi. Fino all’esaurimento dei fondi si possono presentare le domande dei contratti di sviluppo per la transizione ecologica. Ecco, quindi, quali sono le migliori agevolazioni attualmente in vigore o in uscita, come il bando Resto al Sud per le piccole e medie imprese del Mezzogiorno d’Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus imprese luglio 2025, per quali incentivi si può presentare domanda

