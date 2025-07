GPS elenchi aggiuntivi a rischio | migliaia di docenti potrebbero essere esclusi per i ritardi ministeriali M5S si unisce ai sindacati nella richiesta di proroga

L'incertezza sui ritardi ministeriali mette a rischio migliaia di docenti iscritti agli elenchi GPS aggiuntivi, che potrebbero essere esclusi nonostante abbiano investito nel loro futuro professionale. Con la scadenza del 30 giugno sempre più vicina, il M5S si unisce ai sindacati nella richiesta di una proroga urgente. L'attenzione ora è rivolta a garantire equità e opportunità per tutti gli aspiranti. La soluzione potrebbe davvero fare la differenza.

I docenti che si sono iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS entro il 29 aprile rischiano di essere penalizzati dai ritardi istituzionali nell'avvio dei percorsi abilitanti. La scadenza del 30 giugno per il conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno potrebbe escludere migliaia di aspiranti, nonostante abbiano investito tempo e risorse nella formazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

