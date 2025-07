Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano per le cuffiette Daniele Rezza condannato a 27 anni

Una tragica vicenda scuote Rozzano: Daniele Rezza, condannato a 27 anni, è ritenuto colpevole dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, un giovane di 31 anni ucciso per un paio di cuffie wireless. Una tragedia che ha sconvolto la comunità e sollevato importanti riflessioni sulla violenza e le motivazioni dietro atti così estremi. La sentenza della Corte di Milano conferma la gravità di questo episodio e il prezzo della disperazione.

È stato condannato a 27 anni Daniele Rezza, colpevole dell’omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano lo scorso ottobre per un paio di cuffie wireless del valore di pochi euro. Lo ha deciso la Corte di Assise di Milano. La Procura di Milano aveva chiesto una condanna a vent'anni. Al momento dell’omicidio Daniele Rezza aveva 19 anni. Il giovane, subito fermato con l'accusa di omicidio a scopo di rapina, aveva confessato il reato: intorno alle tre della notte tra il 10 e l'11 ottobre, Rezza aveva aggredito la vittima a Rozzano (Milano) mentre rientrava dal turno di lavoro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano per le cuffiette, Daniele Rezza condannato a 27 anni

In questa notizia si parla di: anni - rezza - rozzano - daniele

Uccise per un paio di cuffie: chiesti 20 anni di carcere per Daniele Rezza. La rabbia dei familiari di Daniel Mastrapasqua - Un episodio drammatico scuote Milano: Daniele Rezza, accusato di aver ucciso Daniel Mastrapasqua per un paio di cuffie, rischia 20 anni di carcere.

La procura di Milano ha chiesto di condannare Daniele Rezza a vent'anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato e ucciso in strada a Rozzano lo scorso 11 ottobre per un paio di cuffie wireless da pochi euro. #ANSA Vai su Facebook

La procura di Milano ha chiesto di condannare Daniele Rezza a vent'anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato e ucciso in strada a Rozzano lo scorso 11 ottobre per un paio di cuffie wireless da pochi euro. Vai su X

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano per le cuffiette, Daniele Rezza condannato a 27 anni; Omicidio Mastrapasqua, il pm chiede 20 anni per Rezza: in aula l'ultimo audio di Manuel; Omicidio Manuel Mastrapasqua a Rozzano, chiesti 20 anni di carcere per Daniele Rezza. La rabbia dei familiari della vittima.

Rozzano, condannato a 27 anni Daniele Rezza. Uccise per rubare le cuffiette da 14 euro - La Corte d'Assise di Milano ha inflitto sette anni di condanna in più rispetto a quelli chiesti dall'accusa: Daniele Rezza dovrà scontare 27 anni di carcere per aver rapinato e ucciso Manuel ... Riporta tg.la7.it

Ucciso per le cuffiette, Daniele Rezza condannato a 27 anni - Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano lo scorso ottobre per un paio di cuffie wireless da pochi euro ... Si legge su ansa.it