Palio di Siena 2 luglio 2025 il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice | FOTO

Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si avvicina, portando con sé l’emozione di un drappellone unico e ricco di significato. Realizzato dall’artista Riccardo Manganelli, il vessillo celebrerà la Madonna di Provenzano e il cinquecentenario dell’Accademia degli Intronati. La consegna del premio alla contrada vincitrice sarà un momento di grande festa e tradizione. Scopriamo insieme i dettagli di questa straordinaria creazione che incarna storia, fede e arte.

Palio di Siena 2 luglio 2025, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice FOTO. Qual è il drappellone per il Palio di Siena del 2 luglio 2025 dedicato alla Madonna di Provenzano? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Riccardo Manganelli ed è dedicato sì alla Madonna di Provenzano ma anche al quinto centenario dell’Accademia degli Intronati di Siena. Il Cencio presenta tre piani visivi. In primo piano, in basso, il cavallo visto di tre quarti circondato da mani: è rilassato, è nel momento in cui viene accarezzato e coccolato in Contrada o subito dopo l’assegnazione; del resto, la carezza a un cavallo è il gesto più naturale di un bambino quando vede l’animale nella stalla la prima volta. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Palio di Siena 2 luglio 2025, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice | FOTO

In questa notizia si parla di: palio - siena - luglio - drappellone

Tutti gli occhi su Siena, Palio sorvegliato speciale. Superpiano di sicurezza - Tutti gli occhi sono puntati su Siena, dove l’atmosfera del Palio si fa ancora più intensa e coinvolgente.

E’ stato presentato questo pomeriggio, giovedì 26 giugno, nel Cortile del Podestà, il Drappellone del Palio del 2 luglio 2025, dedicato alla Madonna di Provenzano e al quinto centenario dell’Accademia degli Intronati di Siena, realizzato da Riccardo Manganel Vai su Facebook

#Palio del 2 #luglio, presentato il #Drappellone realizzato da Riccardo Manganelli #Siena Vai su X

Palio del 2 luglio 2025, tutti gli orari; Palio di Siena, svelato il Drappellone di Riccardo Manganelli; Palio 2 luglio 2025, svelato il Drappellone dell'artista senese Riccardo Manganelli.

Palio di Siena salta per maltempo, la corsa è rinviata a domani - Il tufo steso in piazza del Campo a Siena ha sancito l’inizio degli appuntamenti in vista del Palio del 2 luglio. Segnala informazione.it

Palio di Siena 2025 del 2 luglio: fantini e cavalli per ogni contrada e risultati delle prove - Guida al Palio di Siena del 2 luglio 2025: contrade in gara, abbinamenti cavalli- gazzetta.it scrive