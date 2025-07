I dazi hanno ferito l’economia ma l’intesa Usa-Ue arriverà La versione di Bruni Ispi

In un contesto di tensioni commerciali crescenti e mercati in tumulto, l’economia globale si trova a un crocevia cruciale. I dazi, tra crisi finanziarie e notizie di tagli ai rating sovrani, hanno messo a dura prova investitori e istituzioni. Tuttavia, i negoziati tra Europa e Stati Uniti continuano a muoversi, offrendo speranze di una possibile svolta. È in questo scenario che si decide il futuro delle relazioni economiche internazionali.

Borse spesso knock-out, miliardi di capitale bruciati, panico in diverse forme tra gli investitori e, notizia di queste ore, un taglio lineare da parte di Moody’s ai rating sovrani. Queste le conseguenze tangibili sul breve termine dei dazi. Insomma, la guerra commerciale ha creato molti problemi. Eppure i negoziati si muovono. E così, nelle ore in cui l’Europa tratta con gli Stati Uniti un aumento delle tariffe al 10% sulle merci importate negli Usa, probabilmente un accordo arriverà, anche se non sarà stato gratis. Formiche.net ne ha parlato con l’economista Franco Bruni, vicepresidente dell’Ispi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - I dazi hanno ferito l’economia, ma l’intesa Usa-Ue arriverà. La versione di Bruni (Ispi)

