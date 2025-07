Palio di Siena 2 luglio 2025 | chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa

Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si avvicina, e tra i protagonisti emerge Renato Bircolotti, il mossiere di questa prestigiosa manifestazione. Ma chi è davvero e quale ruolo svolge in questa affascinante sfida ippica? Come custode della correttezza della corsa, Bircolotti ha il compito insindacabile di dare il via alla gara, garantendo che ogni partenza sia equa e regolamentare. Scopriamo insieme il suo ruolo fondamentale in questa tradizione unica al mondo.

. Chi è Renato Bircolotti, il mossiere del Palio di Siena del 2 luglio 2025 e cosa fa? In un Palio, quello di Siena incluso, il mossiere è colui che, abbassando il canape, fa partire la gara ippica della manifestazione. È l’unico ed insindacabile giudice sulla validità della partenza (la cosiddetta “mossa”) delle eventuali fasi eliminatorie e della corsa vera e propria. Il mossiere può abbassare il canape anche per motivi di sicurezza, quando una o più contrade “forzano” la mossa. Quando il canape si abbassa ma il mossiere, a suo insindacabile giudizio, non ritiene valida la partenza (allineamento non corretto, posizioni scambiate, ecc. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Palio di Siena 2 luglio 2025: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa

In questa notizia si parla di: mossiere - palio - siena - luglio

Siena verso il Palio, parola al mossiere Bircolotti. “Il rispetto porta rispetto. Io voglio quello dei fantini” - Siena si appresta a vivere un’altra emozionante notte di Palio, e Renato Bircolotti, lo storico mossiere, si prepara alla sua terza mossa il 2 luglio.

Quarta Prova - Palio di Siena 2 luglio 2025 | SOGNO PALIO Vai su Facebook

Palio 2 luglio, il Drago vince la prima prova; Siena verso il Palio, parola al mossiere Bircolotti. “Il rispetto porta rispetto. Io voglio quello dei fantini”; Palio di Siena, cena del Verrocchio per propiziare il mossiere Renato Bircolotti.

Il Palio di Siena che fece da precedente - Nel 1991 la “mossa” fu talmente complicata che venne rinviata al giorno dopo, e da quella volta il regolamento cambiò ... Segnala ilpost.it

Palio di Siena, la Selva vince la Provaccia: tutto pronto per la Carriera del 2 luglio - La mattinata del giorno del Palio si è aperta con la messa del fantino, davanti alla cappella del Palazzo Pubblico di piazza del Campo, officiata dall’arcivescovo di Siena e a cui hanno partecipato i ... Da intoscana.it