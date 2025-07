Non riesce a farlo | Adinolfi Plevani lancia l’allarme prima della finale VIDEO

L’attesa della finale de L’Isola dei Famosi 2025 si intensifica su Playa Paloma, con emozioni a mille e tensioni palpabili. Tra i protagonisti, Mario Adinolfi si distingue per un atteggiamento sempre più deciso, alimentato dalla determinazione di conquistare il titolo. Gli altri finalisti e i compagni di avventura osservano con attenzione questa sua evoluzione, consapevoli che il rush finale potrebbe riservare sorprese inaspettate. Leggi anche: “Non è semplice, ...

News Tv. Ultime ore calde su Playa Paloma, dove i cinque finalisti de L’Isola dei Famosi 2025 si preparano al verdetto che decreterà il vincitore. Tra i protagonisti di questo rush finale, Mario Adinolfi sembra vivere un momento di forte insofferenza. A raccontarlo, senza filtri, sono gli stessi compagni di avventura: da Cristina Plevani a Loredana Cannata, che lo vedono sempre più distante e. determinato a vincere. Leggi anche: “Non è semplice, ti piange il cuore”: Fedez rivela la decisione sui figli (VIDEO) Adinolfi sempre più isolato: cosa sta succedendo. A poche ore dalla finalissima, Cristina Plevani e Jey Lillo hanno osservato il comportamento di Mario Adinolfi, che appare visibilmente affaticato e spesso assente dalla vita del gruppo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non riesce a farlo”: Adinolfi, Plevani lancia l’allarme prima della finale (VIDEO)

Mario Adinolfi ce la sta mettendo tutta. Si sta allenando per la prova apnea perché ha deciso di essere molto più competitivo: https://fanpa.ge/7UH0y Vai su Facebook

