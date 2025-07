Il Diavolo Veste Prada 2 non c'è posto per il fidanzato tossico di Andy ed è una buona notizia

Finalmente si avvicina il ritorno di un capolavoro cult! Dopo anni di attese e rumors, "Il Diavolo Veste Prada 2" sta per diventare realtà, portando sul grande schermo le nostre protagoniste preferite e lasciando alcuni personaggi dietro le quinte. La notizia ha fatto battere il cuore a milioni di fan, pronti a scoprire cosa riserva questo nuovo capitolo. Ma cosa ci aspetta davvero? Scopriamolo insieme!

Se ne è parlato per anni, tra conferme e smentite, rumors che si sono fatti sempre più insistenti fino alla fatidica notizia dell'inizio delle riprese. Ebbene sì: per la gioia dei fan Il Diavolo veste Prada tornerà sul grande schermo con un sequel. E ci saranno tutti (o quasi): ritroveremo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Ma non ci sarà Adrian Grenier, interprete di Nate Cooper, il fidanzato (tossico) di Andy nel primo film. E non è una grande perdita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

