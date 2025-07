Concordato preventivo 2025 chi può aderire

Il concordato preventivo 2025, noto anche come «patto con il Fisco», si apre a un ampio numero di partite Iva, offrendo nuove opportunità di gestione fiscale. Con una scadenza prorogata al 30 settembre 2025, grazie alla recente decisione governativa, contribuenti e professionisti avranno maggiore flessibilità e tempo per valutare e aderire a questa strategia di tutela finanziaria. Ma chi può effettivamente approfittarne? La risposta ti sorprenderà...

Il nuovo concordato preventivo biennale 2025, conosciuto anche come il «patto con il Fisco», potrebbe riguardare fino a due milioni di partite Iva. L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida con le regole da seguire per accettare lo strumento. Inoltre, per aderire al concordato preventivo la scadenza è stata rimandata al 30 settembre 2025, dopo la proroga decisa, nel frattempo, dal governo. I contribuenti, quindi, avranno maggiore tempo per confermare la propria adesione oppure per revocarla. Le modalità per l’adesione sono due e necessitano di procedure telematiche. Ecco, quindi, chi può aderire al concordato preventivo biennale del 2025 e come procedere. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Concordato preventivo 2025, chi può aderire

