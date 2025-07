Malore in autogrill dell’A14 camionista morto

Tragedia sull'A14: un camionista ungherese di 67 anni si è spento improvvisamente durante una sosta nell’area Pioppa Ovest. La scoperta al mattino presto ha scosso tutto il personale e le autorità intervenute sul luogo. Un dramma che ci ricorda quanto sia importante la salute e la sicurezza sulle strade. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa tragica vicenda.

Bologna, 2 luglio 2025 – Si era addormentato nel suo autocarro, parcheggiato nella piazzola di sosta dell'area di servizio Pioppa Ovest dell'A14, ma non si è più svegliato. L'uomo, un ungherese di 67 anni, è morto così: lo ha trovato senza vita questa mattina all'alba la compagna che era con lui. E che ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i poliziotti della Stradale e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. Anche la compagna è stata soccorsa: si è sentita male per lo choc. È morto invece per il caldo un imprenditore lunedì scorso (30 giugno).

