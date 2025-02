Tpi.it - Un mondo a parte: il testo della canzone di Jovanotti ospite a Sanremo 2025

Leggi su Tpi.it

Un: ildiQual è ilde Un, ladial Festival di? Ecco le parole del brano del noto cantante:Lascia che ti baci un’altra voltaNon come un addio, ma come un benvenutoBenvenuta dentro alla mia vitaEntra e fanne tutto quello che vorraiCambiami abitudini, sposta il divanoAdottiamo un cane, un gatto o un leviatanoOccupa lo spazio grande dell’armadioPosso diventare anche vegetarianoMetti quel canale di news alla radioLa prima notizia è sempre che ti amoTe la canterei dal palco di uno stadioTe la bisbiglio mentre ci abbracciamoE mentre ilvaE ogni giorno gira un po’ più forteNoi due mano nella mano, noi siamo unE mentre ilvaE a ogni giro mischia le sue carteNoi due sempre più lontanoNoi siamo unMano nella mano, sempre più lontanoDio come ti amo quando ci abbracciamoOvunque siamo mentre ilva, e va, e va, e va, e vaPrendimi le mani e stringi forteCome trapezisti in volo sulla genteTi propongo il triplo giromorteSenza un po’ di rischio non ha senso nientePianta un grande albero nel vasoQuello rosso sopra al davanzaleQuesto cuore piccolo lo hai invasoCome un grande impero colonialeDicono che qui nessuno si ama piùTutti solo pensano a sé stessiSe mi intervistasse il tizio alla TVIo direi che siamo tutti fessiPerché io che ho fatto dieci volte il girogrande corsa, ti confessoChe veder succedere l’amore vero è un successoE mentre ilvaE ogni giorno gira un po’ più forteNoi due mano nella mano, noi siamo unE mentre ilvaE a ogni giro mischia le sue carteNoi due sempre più lontanoNoi siamo unMano nella mano, sempre più lontanoDio come ti amo quando ci abbracciamoOvunque siamo mentre ilva, e va, e va, e va, e vaMano nella mano, sempre più lontanoDio come ti amoMentre ilva, e va, e va, e va, e vaStreaming e tvAbbiamo visto ilde Undi, ma dove vedere il Festival diin diretta tv e live streaming? Le cinque seratekermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.