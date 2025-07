Parma Benedyczak al bivio! L’attaccante è rientrato dall’infortunio ma la permanenza dipenderà dalle valutazioni di Cuesta

Il futuro di Adrian Benedyczak al Parma si gioca tutto nel ritiro estivo, un momento cruciale per il club e il giocatore. Dopo un lungo infortunio che ha messo a dura prova la sua stagione, l’attaccante polacco è tornato in campo, ma le valutazioni di Cuesta determineranno il suo destino. Riuscirà Benedyczak a riconquistare la fiducia e il posto in squadra? Solo il campo e le decisioni dei prossimi mesi sveleranno il suo cammino.

Il futuro di Adrian Benedyczak al Parma resta in bilico, ma il ritiro estivo sarà decisivo per chiarire le intenzioni del club. Dopo una stagione compromessa da un lungo infortunio alla caviglia, l'attaccante polacco è pronto a ripartire, e .

