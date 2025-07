hockey a2 la sorpresa scandiano nel girone sud

L’hockey a due livelli ha vissuto una svolta interessante nel girone sud: il Roller Scandiano, storica squadra emiliana, si separa da Correggio Hockey e si prepara ad affrontare la Serie A2 in un girone meridionale. Questa decisione, frutto di un’attenta valutazione tra le società, riflette le dinamiche geografiche e strategiche del campionato. Giorgio Germini, presidente del Roller, commenta: "Il cambiamento non ci ha sorpreso, ma rappresenta una nuova sfida da affrontare con determinazione."

I "cugini" si separano: Correggio Hockey e il Roller Scandiano, disputeranno la Serie A2 in gironi diversi. La geografia delle squadre iscritte porta infatti il sud.molto a nord e così Scandiano passa nel girone meridionale, dopo una valutazione effettuata anche tra le società. "Sì – dice il presidente del Roller Giorgio Germini, il fatto non ci ha colto di sorpresa, perché le società si sono trovate d’accordo per i due gironi da 10 squadre. Poi non si sapeva ancora delle rinunce di Prato e Salerno e del ritiro del Modena. Noi, facendo due conti spenderemo sicuramente di più, perché Eboli e Matera non sono dietro l’angolo anche se si potrebbero giocare le trasferte in due giorni consecutivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it