Roma è sconvolta da un’esplosione devastante in un deposito di gas in via dei Gordiani, zona Prenestino. Diversi feriti e automobili avvolte dalle fiamme testimoniano la drammaticità dell’accaduto, che si è fatto sentire anche nel cuore della città. La vicinanza a una scuola e il boato percepito in centro aumentano l’allarme tra cittadini e autorità. Tante le domande sulla sicurezza e le cause di questa emergenza improvvisa.

Un’esplosione ha interessato un deposito di gas in via dei Gordiani in zona Prenestino, a Roma. Diversi sarebbero i feriti, secondo quanto apprende LaPresse. Alcune automobili sarebbero andate in fiamme. Il deposito e la stazione di rifornimento di gas Gpl dove si è verificata l’esplosione si trovano accanto a una scuola. Boato avvertito anche in centro. Il boato causato dall’esplosione è stato avvertito anche nel centro di Roma. Tante le segnalazioni giunte ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine da più parti della Capitale, anche a grande distanza dal luogo dello scoppio. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, esplosione in un deposito di gas: diversi feriti

