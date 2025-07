La notte delle rivincite sul ring Paparo-Henchiri per il Tricolore

Preparati a vivere un evento indimenticabile: la notte delle rivincite sul ring di Paparo Henchiri, con l’epico tricolore in palio. La grande boxe italiana di The Art of Fighting continua a sorprendere, e domani al Centro Pavesi di Milano si scriverà un nuovo capitolo di emozioni e sfide. Con un sold out record a maggio, l’attesa è alle stelle: TAF X promette spettacolo e adrenalina da non perdere prima dell’estate.

La grande boxe italiana firmata The Art of Fighting è sempre verde: non ha stagioni preferite, sboccia tutto l’anno e regala emozioni anche nel periodo estivo. TAF X: The Revenge andrà in scena domani al Centro Pavesi di Milano. "A maggio abbiamo segnato un grande sold out da quasi 2mila spettatori" dichiara Edoardo Germani, Founder di TAF. "Vogliamo fare il bis prima di salutarci per l’estate, periodo in cui programmeremo un calendario da urlo che sveleremo da settembre in poi. Ringrazio Regione Lombardia per il sostegno costante, nel segno di una collaborazione fondamentale per la boxe italiana". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La notte delle rivincite sul ring. Paparo-Henchiri per il Tricolore

