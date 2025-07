sara cordovani top emozione mondiale

lizza mondiale di pallanuoto un team giovane, determinato e pronto a scrivere una nuova pagina di storia. Tra le protagoniste di questa avventura c’è Sara Cordovani, la top emozione del movimento italiano, che con il suo talento e passione si prepara a brillare sulla scena globale. La sua energia infiamma il Setterosa e promette di regalare emozioni indimenticabili a tifosi e appassionati di tutto il mondo.

Il prossimo 11 luglio, a Singapore, inizieranno i Mondiali di pallanuoto: sarà la prima vera prova del "nuovo" Setterosa, quello sorto dalla ceneri delle Olimpiadi di Parigi 2024. Non ci sono più Chiara Tabani e Giuditta Galardi, nonostante abbiano ancora l'età per dare un contributo a livello internazionale. Ma Prato continuerà ad essere rappresentata: il commissario tecnico della Nazionale, Carlo Silipo, ha infatti convocato per la massima rassegna intercontinentale la ventiquattrenne Sara Cordovani. Non era comunque una sorpresa: l'ex-Prato Waterpolo aveva fatto capolino già nel precedente ciclo, saltando Parigi ma venendo richiamata per le recenti "Super Final" di World Cup in Cina.