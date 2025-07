Domenica 6 luglio ore 21 La Pace non può attendere | il giornalista Giammarco Sicuro e i giovani di Rondine sul palco della Fondazione Baracchi

Domenica 6 luglio alle ore 21, il giardino della Fondazione Baracchi si trasformerà in un palcoscenico di speranza e consapevolezza. "La pace non può attendere" è più di un evento: è un invito a riflettere sulle guerre e le tensioni attuali, ascoltando le testimonianze di Giammarco Sicuro e dei giovani di Rondine. Un’occasione unica per sensibilizzare, immaginare e agire. Non mancate, perché la pace inizia con una voce.

ARezzo, 4 luglio 2025 – Una serata dedicata a uno sguardo sulle guerre e le tensioni del presente raccontati da chi li ha conosciuti o vissuti direttamente. È questo l’obiettivo dell’incontro “La pace non può attendere” in programma domenica 6 luglio, ore 21, nel grande giardino della Fondazione Baracchi, in via Bosco di Casina 12 a Bibbiena, (ingresso libero, gradita prenotazione al 338- 7299666 con messaggio whatsapp). Protagonisti Giammarco Sicuro, giornalista, inviato Rai nelle zone di conflitto ed esperto di geopolitica, e alcuni giovani di Rondine Cittadella della Pace, provenienti da Paesi in conflitto tra di loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica 6 luglio ore 21 "La Pace non può attendere": il giornalista Giammarco Sicuro e i giovani di Rondine sul palco della Fondazione Baracchi

In questa notizia si parla di: luglio - pace - attendere - domenica

Guerre & Pace FilmFest a Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglio 2025 - Dal 21 al 27 luglio 2025, Nettuno si trasforma nel palcoscenico di riflessione e speranza con la XXIII edizione del Guerre & Pace FilmFest.

Domenica 6 luglio, ore 21, alla Fondazione Baracchi, un grande inviato, Giammarco Sicuro, ci porterà in tutti i luoghi di questo mondo feriti da guerre e tensioni, luoghi dove lui è andato di persona per testimoniare e raccontare. Ma nella stessa serata potremo Vai su Facebook

Domenica 6 luglio ore 21 La Pace non può attendere: il giornalista Giammarco Sicuro e i giovani di Rondine sul palco della Fondazione Baracchi; La pace può attendere: bloccati colloqui tra Congo-K e Ruanda; «La mia vita è a rischio, ma resto. La pace è più importante della morte».

Blackout informatico, l’apocalisse può attendere - la Repubblica - L’apocalisse può attendere di Michele Serra L’amaca di domenica 21 luglio 2024 Ascolta l'articolo. Secondo repubblica.it

Le notizie di domenica 28 luglio sul conflitto in Ucraina - Qui le ultime notizie sul conflitto in Ucraina È l'882° giorno di guerra in Ucraina; Kiev: «Bombardati 3 aeroporti russi» Kiev: «Pronti i primi F- Lo riporta corriere.it