Beukema-Napoli ci siamo Un titolare in più nel super muro di Conte

Questione di dettagli, ma l’affare è in chiusura. Poi col Bologna resta da capire se c’è margine per Ndoye. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Beukema-Napoli, ci siamo. Un titolare in più nel super muro di Conte

In questa notizia si parla di: beukema - napoli - siamo - titolare

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

Siamo in diretta con Il Napoli su Telecapri Commenta con noi la tua squadra del cuore chiamandoci al 081 308 5977 o scrivendoci su Whatsapp al numero... Vai su Facebook

Beukema-Napoli, ci siamo. Un titolare in più nel super muro di Conte; L'incubo Weather Delay: perché al Mondiale per Club non si gioca se c'è maltempo?; ON AIR - Areniello: Beukema-Napoli, siamo a buon punto, per Ndoye si tratta ancora.

Beukema-Napoli, ci siamo. Un titolare in più nel super muro di Conte - Poi col Bologna resta da capire se c’è margine per Ndoye ... Scrive gazzetta.it

Calciomercato Napoli, chi è Sam Beukema: il difensore muro olandese che sa fare anche gol - La famiglia Meulenberg accetta di buon grado la proposta che arriva: Erasmus ... Come scrive ilmattino.it