E’ pronto Guidi . E spunta Bisoli.

Pronto il primo colpo in entrata, si tratta del centrocampista, ma può giocare anche come centrale di difesa, ex Pontedera, Matteo Guidi con il quale è già stato trovato l'accordo da un paio di settimane, ma mancava l'avallo del board americano atteso per oggi. Firmerà un triennale. Non solo Guidi però per il centrocampo: il Cavalluccio sarebbe infatti sulle tracce di Dimitri Bisoli svincolato dopo il crac del Brescia e su cui ci sono altre squadre di B come lo Spezia. Pure per il figlio dell'allenatore più vincente del Cesena è pronto un triennale. La trattativa non è semplice, ma l'affare è possibile.