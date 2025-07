cornice suggestiva e affascinante per un’estate all’insegna dell’arte e della cultura, dove le emozioni si intrecciano tra storia, musica e innovazione. La Fortezza si accende con le suggestioni di Marini e la fisica di Schettini, creando un’esperienza unica che coinvolge tutti i sensi e invita a scoprire nuovi orizzonti culturali. È l’inizio di una stagione indimenticabile, pronta a sorprendere e ispirare ogni visitatore.

Arezzo, 4 luglio 2025 – La grande mostra antologica «Marino Marini. In dialogo con l’uomo” apre oggi il vasto cartellone di eventi dell’estate aretina. Quello che comprende anche gli appuntamenti di musica, arte, spettacoli e incontri della nuova edizione dell’«Estate in Fortezza», rassegna ospitata da oggi al 22 agosto ad Arezzo e in partenza stasera con lo spettacolo di Vincenzo Schettini “La fisica dell’estate”. E proprio la Fortezza è una delle due sedi della mostra di Marino Marini. Nei suggestivi ambienti del baluardo Mediceo lo spettatore può ammirare la produzione monumentale di Marino dove spiccano le Pomone, le Danzatrici, i Giocolieri e naturalmente i Cavalieri con il grande Cavaliere del 1949-50, un'opera di intensa potenza espressiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it