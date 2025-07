gaza da hamas risposta positiva alla nuova proposta di tregua

Gli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas registrano un progresso significativo: Gaza, sotto pressione, ha risposto positivamente alla nuova proposta mediata da Qatar ed Egitto. Con il supporto già assicurato da Israele, questa intesa di 60 giorni mira a fermare le ostilità , aprendo la strada a negoziati di pace duraturi e al ripristino del meccanismo delle Nazioni Unite per l'ingresso umanitario. È un passo cruciale verso una speranza di stabilità e dialogo.

Proseguono gli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza. Il gruppo palestinese avrebbe dato una risposta positiva al Qatar sulla nuova proposta, mediata da Egitto e Qatar e che sarebbe già stata approvata da Israele, che prevede un cessate il fuoco di 60 giorni con l’obiettivo di fermare le ostilità e avviare negoziati per una pace duratura, oltre al ripristino del meccanismo delle Nazioni Unite per l’ingresso e la distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. L’annuncio è atteso nelle prossime ore. Ecco tutte le notizie dal conflitto IN AGGIORNAMENTO Media: Hamas sta discutendo con altri gruppi su proposta di tregua a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it