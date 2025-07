Fortitudo un altro straniero si aggiunge al roster | il lituano ex Scafati Mancano due lunghi italiani Portaluppi regala un gigante a Caja Dopo Moore in arrivo Sorokas

La Fortitudo Bologna si prepara a rafforzarsi ulteriormente con un nuovo talento internazionale. Dopo la firma di Lee Moore, il club sta per ufficializzare l’arrivo di Paulius Sorokas, un gigante proveniente da Kaunas che potrebbe fare la differenza sotto canestro. Con questa mossa, il roster biancoblù si avvicina sempre di più alla completa composizione, puntando a competere ai massimi livelli. La sfida ora si gioca sulla strategia degli ultimi due lunghi italiani mancanti.

La Fortitudo a un passo da Paulius Sorokas. La società biancoblù ha trovato il suo secondo straniero. Dopo la firma dei giorni scorsi della guardia Lee Moore, adesso la Fortitudo sembra infatti aver scelto il lituano come lungo. Nato a Kaunas, 25 agosto 1992, Sorokas è un ala grande e all’occorrenza centro di 203 cm per 100 kg di peso forma. Cresciuto nelle giovanili dello Zalgiris Kaunas, dopo gli anni in patria si trasferisce in Italia dove inizia un lungo girovagare iniziando da Piacenza a cui seguo Treviglio, Jesi, Derthona, una parentesi in Belgio allo Charleroi, e poi di nuovo in Italia a Sassari, Chieti, Varese, Treviso, una annata in Francia a Boulogne, e nell’ultima stagione di nuovo in Italia, per la precisione a Scafati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo, un altro straniero si aggiunge al roster: il lituano ex Scafati. Mancano due lunghi italiani. Portaluppi regala un gigante a Caja. Dopo Moore, in arrivo Sorokas

