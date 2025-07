calcio a 5 finale di coppa amara per la ricel il cus pisa realizza il gol vittoria sul filo di lana

Un finale mozzafiato ha contraddistinto la finale di Coppa Amara tra Cus Pisa e Ricel, con i bianco-azzurri di Pisa che conquistano il titolo all’ultimo istante sul filo di lana. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, si è conclusa con un punteggio di 4-3, regalando ai tifosi un autentico spettacolo di calcio a 5. La vittoria del Cus Pisa rimarrà nella storia di questo entusiasmante torneo.

Cus Pisa 4 Ricel 3 CUS PISA: Figliucci, Baldera, Sergiampietri, Angeli, Lorenzini, Piludu, Migiorini, Biagioni. All. Figliucci. RICEL: Pucitta, Nardi, Chiorazzo, Rizzato, Maffei, Orsini, Fossi, Megan. All. Nista. Arbitro: Ciarafischi e Lugli di Prato. Marcatori: 12' Biagioni (C), 19' Megan (R), 25' Chiorazzo (R), 28' e 30' Lorenzini (C), 46' Fossi (R), 49' Migliorini (C). CARRARA – La Ricel non è riuscita a ripetere l'accoppiata campionato-Coppa della scorsa stagione. Finale di Coppa amara quella per ragazze di Fabrizio Nista battute sul filo di lana dal Cus Pisa, squadra che partecipa alla Serie B nazionale Figc.