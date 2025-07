ACB e la sfida estiva per potenziare la conoscenza della lingua italiana per alunni con bisogni educativi speciali linguistici

L’estate è il momento perfetto per potenziare le competenze linguistiche e integrare con successo gli studenti con bisogni educativi speciali. ACB, in collaborazione con l’IC Vasari di Arezzo, presenta una sfida estiva dedicata a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni, tra corsi base e intermedio. Un’opportunità unica per rafforzare la conoscenza della lingua italiana in un ambiente coinvolgente e inclusivo, favorendo crescita e autonomia.

Arezzo, 4 luglio 2025 – ACB e la sfida estiva per potenziare la conoscenza della lingua italiana per alunni e alunne con BES (bisogni educativi speciali) linguistici Un centro estivo dedicato al potenziamento della lingua italiana ad alunnie dagli 11 ai 16 anni, iscritti nelle scuole aretine e di recente arrivo in Italia, due corsi, uno base e uno intermedio, di potenziamento linguistico di italiano all’IC Vasari per gli alunni della scuola media, un corso di italiano di base per alunni della scuola primaria: queste le attività proposte da ACB SOCIAL INCLUSION per sostenere i cosiddetti alunni con BES linguistici e aiutarli a iniziare il prossimo anno scolastico con più competenze e maggior fiducia in loro stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ACB e la sfida estiva per potenziare la conoscenza della lingua italiana per alunni con bisogni educativi speciali linguistici

