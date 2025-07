arriva ferrari dopo faggiano e raffaele la salernitana batte il primo colpo

Il calcio a Salerno sembra aver risvegliato una nuova speranza: dopo le grandi novità di Faggiano e Raffaele, la squadra ha già dato un segnale forte battendo il primo colpo. È un inizio promettente, che fa ben sperare per un futuro di successi e riscatto. Le ambizioni sono alte e le sfide imminenti, ma i tifosi sono pronti a sostenere questa rinascita. Ora, non resta che scoprire se questa determinazione porterà i suoi frutti sul campo.

di Gigi Caliulo Le sensazioni restano tali: effimere, vincolate agli auspici e bisognevoli delle inevitabili – e salomoniche – conferme sul campo. Ma l'impressione è che la Salernitana abbia da subito deciso di fare sul serio, scegliendo una strada fatta di certezze per la categoria che, dopo tanti anni, dovrà nuovamente assaggiare. Si spera, in città, per il tempo strettamente necessario all'immediata risalita in cadetteria. Il club granata ha intrapreso un percorso di rinnovamento radicale, che passa attraverso molti addii. Un taglio netto col passato iniziato con l'uscita di scena del team manager Salvatore Avallone e del segretario Dibrogni (in procinto – sic! – di passare proprio alla Sampdoria) al quale dovrebbe far seguito anche l'addio di altri personaggi a scadenza naturale di contratto.